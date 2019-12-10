افتتاح معرض السلع الغذائية والأدوات المنزلية بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية.. صور

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء أ.ح خالد دياب مدير عام مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والعضو المنتدب، معرض السلع الغذائية والأدوات المنزلية والمفروشات بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية والذي تنظمه هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وجامعة دمنهور .



جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية لتوفير المواد الغذائية بالأسعار الاقتصادية والمخفضة لمواجهة الغلاء ولتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.



ويوفر المعرض جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية والمفروشات والملابس بالأسعار الإقتصادية، بالإضافة إلى قسم اللحوم البلدية الحمراء بسعر ٩٠ جنيها للكيلو، وكذا توافر اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بالأسعار المخفضة تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الأعباء عليهم ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار والحد والسيطرة من إرتفاع الأسعار بتقديم تلك المنتجات بجودة عالية.



وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض وأشادوا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية، ووجه المحافظ بأن يكون المعرض دائم ليفتح أبوابه للجمهور من أبناء مدينة دمنهور ومواطني المحافظة.



كما قاموا بتفقد المنفذ الدائم للقوات المسلحة بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية والذي سيوفر كافة السلع الغذائية والأساسية بالإضافة إلي اللحوم المجمدة والبلدية بالأسعار المخفضة لتلبية إحتياجات المواطنين.