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فن

كان عرضا مشرفا.. ماجد المصري يشيد بـ لوكاندة الأوباش

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:24 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان ماجد المصرى من خلال حسابه الشخصى بمقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة تجمعه بأبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش".

وعلق ماجد المصرى على الصورة: "لوكانده الأوباش.. آخر يوم عرض في موسم الرياض"، مضيفا: "الحمد لله كان عرض مشرف جداا.. وشكرا ( حمدي بدر ) وشكرا للدكتور أشرف زكي".


يذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" تم عرضها بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

والمسرحية من بطولة الفنان حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، سعد الصغير بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.
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