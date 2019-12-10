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السيسى: عقد اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا الربع الأول من 2020.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات بين مصر وجنوب افريقيا توطدت على مدار السنين، لافتًا إلى أن مصر تشرفت باستضافة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا خلال سنوات النضال فى ستينات القرن الماضى، مرورًا بمراحل التحول الديمقراطى منذ التسعينات وحتى الآن.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع نظيره رئيس جنوب أفريقيا، أجرينا اليوم مباحثات مثمرة واتفقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى التعاون الاستيراتيجى، مرورًا بكافة المستويات الاقتصادية والأمنية والثقافية.

وتابع الرئيس السيسى، أكدنا على ضرورة التعاون الاستيراتيجى مع جنوب أفريقيا فى مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على موعد لتحديد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم.

وأردف الرئيس، توافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم سبل الاستقرار فى القارة الأفريقية وسبل حل النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق فى أفريقيا ودفع جهود التنمية فى أفريقيا.
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نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المجري

السيسي: مصر وجنوب أفريقيا اتفقتا على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي

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