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حوادث

حبس 3 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالسلام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:46 م
صورة أرشيفية - مو
صورة أرشيفية - مو قف
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محمد العيسوى
قررت نيابة السلام حبس3 بلطجية وذلك لاتهامهم بفرض الإتاوات والبلطجة علي سائقي السيارات بمنطقة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجرى.

بداية الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بحملة استهدفت موقف سرفيس خط السلام الكائن وتمكنوا من ضبط كل من: " ح.م، 24 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1900 جنيها، و "ج.ص"، 29 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 730 جنيها، " و ، م.ع."،27 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1000 جنية.

على الفور تم ضبط المتهمين وأقروا بقيامهم بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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