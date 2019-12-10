تعرف على أهداف مركز الدراسات والتعاون البحثي الأفريقي بجامعة حلوان

ينظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الأفريقي بجامعة حلوان المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) بكلية السياحة والفنادق.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويهدف مركز الدراسات والتعاون البحثى الأفريقى كما أشارت الدكتورة منى فؤاد إلى:





١- تفعيل مجالات التعاون المباشر بيننا و بين الطلاب الافارقة و توجيهها نحو إنتاج إبحاث علمية لمناقشة القضايا الأفريقية .





٢- تموين فرق من الباحثين المصريين من جامعة حلوان للقيام بٱبحاث تخص القارة الأفريقية.



٣- إطلاق مشاريع بحثية تهتم بنطاق الدول الأفريقية.





٤- تفعيل سبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الأفريقية.





٥- إصدار مجلة علمية بحثية تهتم بالشأن الأفريقي.





٦- تقديم الدعم والإرشاد للطلاب الأفارقة المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان.





جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعى القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.