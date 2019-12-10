ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على أهداف مركز الدراسات والتعاون البحثي الأفريقي بجامعة حلوان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الأفريقي بجامعة حلوان المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) بكلية السياحة والفنادق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويهدف مركز الدراسات والتعاون البحثى الأفريقى كما أشارت الدكتورة منى فؤاد إلى:


١- تفعيل مجالات التعاون المباشر بيننا و بين الطلاب الافارقة و توجيهها نحو إنتاج إبحاث علمية لمناقشة القضايا الأفريقية .


٢- تموين فرق من الباحثين المصريين من جامعة حلوان للقيام بٱبحاث تخص القارة الأفريقية.

٣- إطلاق مشاريع بحثية تهتم بنطاق الدول الأفريقية.


٤- تفعيل سبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الأفريقية.


٥- إصدار مجلة علمية بحثية تهتم بالشأن الأفريقي.


٦- تقديم الدعم والإرشاد للطلاب الأفارقة المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان.


جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعى القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيكلة الاقتصاد الأفريقي العربي .. ننشر البيان الختامى لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

غداً.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للدراسات الأفريقية بجامعة حلوان

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بجامعة حلوان

وزير التعليم العالي: مصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من النهوض بأفريقيا

وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم

وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية.. ويؤكد: القارة السمراء مليئة بالثروات ويجب استغلالها بدلا من تصديرها.. والدولة مهتمة بالتعاون مع الجامعات الأفريقية

ترشيحاتنا

تجاهل الحديث عن المصالحة مع قطر.. نص البيان الختامي للقمة الخليجية

بسبب طفل.. نوال الزغبى تتعرض لموقف محرج في موسم الرياض ..فيديو

سالزبورج ضد ليفربول.. صراع التأهل يشعل المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

بسبب التنمر | إجبار طالبة على العوم في نهر حتى الغرق.. تفاصيل مؤلمة

تعديل موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث

مناسب للسوق المصري| فولكس فاجن تسعى لإطلاق موتور جديد صديق للبيئة

أغرب مقابلة عمل.. انتظار لمدة 11 ساعة ومفاجأة غير متوقعة في النهاية