لا تعي ما تقوله .. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب بعض تصريحاتها على المسرح باخر حفلاتها فى السعودية وتحديدا بعد واقعة النساء العوانس.
وقالت مى العيدان :" ان شيرين تخرج ببعض التصريحات ولا تعى ما تقوله وهى فى الاساس تشبه الى حد بعيد (.....) ".
وأضافت مى العيدان قائلة : اننى ارهن شيرين عبد الوهاب أنها بعد عامين على الأكثر ستنفصل عن زوجها حسام حبيب.
وكانت مى العيدان هاجمت الفنانة إلهام شاهين ببرنامجها ووجهت لها عديد من الانتقادات وكتبت على صفحتها بموقع انستجرام معلقة على إطلالة الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي نقدا لاذعا لم يقبله الجمهور.
وقالت مى العيدان :" ان شيرين تخرج ببعض التصريحات ولا تعى ما تقوله وهى فى الاساس تشبه الى حد بعيد (.....) ".
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وأضافت مى العيدان قائلة : اننى ارهن شيرين عبد الوهاب أنها بعد عامين على الأكثر ستنفصل عن زوجها حسام حبيب.
وكانت مى العيدان هاجمت الفنانة إلهام شاهين ببرنامجها ووجهت لها عديد من الانتقادات وكتبت على صفحتها بموقع انستجرام معلقة على إطلالة الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي نقدا لاذعا لم يقبله الجمهور.