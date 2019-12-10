التشكيل الرسمي .. ميرتنز يقود هجوم نابولي أمام كي آر سي جينك بدوري الأبطال

أعلن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن تشكيلة الفريق الرسمية، التي ستواجه نظيره فريق كي آر سي جينك، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب "سان باولو" .
وجاءت التشكيلة الرسمية كالأتي:
ميريت
روي - كوليبالي - مانولاس - لورينزو
فابيان - آلان - كاليخون
ميرتنز - ميليك - زيلينسكي
فريق ليفربول يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط , ثم يأتي ثانيًا نابولي برصيد 9 نقاط , ويأتي ثالثًا ريد بول برصيد 7 نقاط , ويتذيل الترتيب كي آر سي جينك برصيد نقطة .
وجاءت التشكيلة الرسمية كالأتي:
ميريت
روي - كوليبالي - مانولاس - لورينزو
فابيان - آلان - كاليخون
ميرتنز - ميليك - زيلينسكي
فريق ليفربول يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط , ثم يأتي ثانيًا نابولي برصيد 9 نقاط , ويأتي ثالثًا ريد بول برصيد 7 نقاط , ويتذيل الترتيب كي آر سي جينك برصيد نقطة .