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توك شو

السوداني ضحية واقعة التنمر: أشكر الرئيس السيسي على دعوتي لحضور منتدى شباب العالم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:04 م
ضحية التنمر
ضحية التنمر
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هاني حسين
أبدى الطالب جون منوث ضحية واقعة التنمر، سعادته بدعوته لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وقال جون منوث في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" فوجئت بالدعوة لحضور فعاليات المنتدى".

وأضاف جون منوث: "أنا مبسوط وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعانا لحضور منتدى شباب العالم".

وتابع جون منوث: "بقول للرئيس السيسي شكرا وربنا يحفظ مصر ومصر والسودان واحد".

واكمل جون منوث: "سأقوم بتوجيه كلمة في المنتدى لشباب العالم، وكل المتواجدين في منتدى شباب العالم استقبلوني بشكل جيد".
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