السوداني ضحية واقعة التنمر: أشكر الرئيس السيسي على دعوتي لحضور منتدى شباب العالم

أبدى الطالب جون منوث ضحية واقعة التنمر، سعادته بدعوته لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.



وقال جون منوث في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" فوجئت بالدعوة لحضور فعاليات المنتدى".



وأضاف جون منوث: "أنا مبسوط وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعانا لحضور منتدى شباب العالم".



وتابع جون منوث: "بقول للرئيس السيسي شكرا وربنا يحفظ مصر ومصر والسودان واحد".



واكمل جون منوث: "سأقوم بتوجيه كلمة في المنتدى لشباب العالم، وكل المتواجدين في منتدى شباب العالم استقبلوني بشكل جيد".

