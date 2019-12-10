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حوادث

وزير الداخلية يتفقد القوات المشاركة فى تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية بنطاق مدينة أسوان اطلع خلالها على استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 الجارى .

حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى ، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد ، وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للمترددين على محافظة أسوان بوجه عام بما يحقق أداء المهام الأمنية بكل حزم وحسم .

وأشاد وزير الداخلية خلال جولته بالانضباط فى الأداء ، والروح المعنوية المرتفعة لدى القوات ، وما تلاحظ لسيادته من التنسيق الفعال والتعامل والتكاتف بين جناحى الأمن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تحقيق الهدف الواحد والمشترك .

وأكد الوزير أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظه والتزام وجاهزية وانضباط ، يُبرهن على أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ، إنطلاقًا من حرصهم على ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وإبراز الوجه الحضارى المتميز لمصر باعتبارها واحة للأمن والأمان.
وزير الداخلية يتفقد القوات المشاركة فى تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. صور
وزير الداخلية يتفقد القوات المشاركة فى تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. صور
وزير الداخلية يتفقد القوات المشاركة فى تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. صور
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