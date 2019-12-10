المكسرات النية أبرزها .. 7 نصائح صحية لتنظيف القولون

يمنحك نظيف القولون صحة للجسم ويحميك من الأمراض، لذلك قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح لتنظيفه.





من أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون وهي :



- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتان

لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات





- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني



- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر



- تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف مثل : الموز ،الخوخ



- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء



- تناول الخضروات الورقية مثل :

السبانخ ، السلق، الخس، الجرجير

لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء



- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم

