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مرأة

المكسرات النية أبرزها .. 7 نصائح صحية لتنظيف القولون

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمنحك نظيف القولون صحة للجسم ويحميك من الأمراض، لذلك قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح لتنظيفه.


من أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون وهي :

- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتان
لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات


- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني

- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر

- تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف مثل : الموز ،الخوخ

- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء

- تناول الخضروات الورقية مثل :
السبانخ ، السلق، الخس، الجرجير
لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء

- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم
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