تناولها يوميًا.. استشاري تكشف عن 7 أطعمة لتعزيز الجهاز المناعي

قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية بعض النصائح لتعزيز الجهاز المناعي:
- تناول الثوم : فهو منشط جيد للجهاز المناعي، كونه غني بمركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم.
- الجوز : غني جدا بمادة السلينيوم المفيدة للجهاز المناعي.
- السمك : يحتوي على Omega-3 المفيدة لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة.
- الشاي الاخضر : مهم جدا للجهاز المناعي فهو يحتوي على مضادات الأكسدة
- الخضروات بكل انواعها و خاصة : الجرجير، البقدونس، الملفوف، الزهرة والبروكلي، اللفت، السبانخ.
فهذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة و غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف
- الحمضيات : تعتبر ايضا منشط للجهاز المناعي لاحتوائها على نسبة جيدة من Vit.C المضاد للتأكسد.
- شوربة صدور الدجاج : ايضا لها دور مهم جدا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
وتابعت سهام سوقية، أن هناك عوامل أخرى مساعدة لتقوية الجهاز المناعية لمحاربة السرطان :
- النوم بمعدل 8 ساعات
- المحافظة على النظافة
- ممارسة الرياضة 4 او 5 مرات في الاسبوع لمدة بين 30 ل الساعه
- الابتعاد عن الاجهاد المزمن و نوبات الغضب و التوتر.
- تناول الثوم : فهو منشط جيد للجهاز المناعي، كونه غني بمركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم.
- الجوز : غني جدا بمادة السلينيوم المفيدة للجهاز المناعي.
- السمك : يحتوي على Omega-3 المفيدة لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة.
- الشاي الاخضر : مهم جدا للجهاز المناعي فهو يحتوي على مضادات الأكسدة
- الخضروات بكل انواعها و خاصة : الجرجير، البقدونس، الملفوف، الزهرة والبروكلي، اللفت، السبانخ.
فهذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة و غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف
- الحمضيات : تعتبر ايضا منشط للجهاز المناعي لاحتوائها على نسبة جيدة من Vit.C المضاد للتأكسد.
- شوربة صدور الدجاج : ايضا لها دور مهم جدا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
وتابعت سهام سوقية، أن هناك عوامل أخرى مساعدة لتقوية الجهاز المناعية لمحاربة السرطان :
- النوم بمعدل 8 ساعات
- المحافظة على النظافة
- ممارسة الرياضة 4 او 5 مرات في الاسبوع لمدة بين 30 ل الساعه
- الابتعاد عن الاجهاد المزمن و نوبات الغضب و التوتر.