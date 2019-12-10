ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناولها يوميًا.. استشاري تكشف عن 7 أطعمة لتعزيز الجهاز المناعي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية بعض النصائح لتعزيز الجهاز المناعي:


- تناول الثوم : فهو منشط جيد للجهاز المناعي، كونه غني بمركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم.

- الجوز : غني جدا بمادة السلينيوم المفيدة للجهاز المناعي.

- السمك : يحتوي على Omega-3 المفيدة لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة.

- الشاي الاخضر : مهم جدا للجهاز المناعي فهو يحتوي على مضادات الأكسدة

- الخضروات بكل انواعها و خاصة : الجرجير، البقدونس، الملفوف، الزهرة والبروكلي، اللفت، السبانخ.

فهذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة و غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف

- الحمضيات : تعتبر ايضا منشط للجهاز المناعي لاحتوائها على نسبة جيدة من Vit.C المضاد للتأكسد.

- شوربة صدور الدجاج : ايضا لها دور مهم جدا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

وتابعت سهام سوقية، أن هناك عوامل أخرى مساعدة لتقوية الجهاز المناعية لمحاربة السرطان :


- النوم بمعدل 8 ساعات

- المحافظة على النظافة

- ممارسة الرياضة 4 او 5 مرات في الاسبوع لمدة بين 30 ل الساعه

- الابتعاد عن الاجهاد المزمن و نوبات الغضب و التوتر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.مجدى بدران يكتب: الجرجير يرفع المناعة

تناوله يوميًا.. ورق العنب يحميك من الإصابة بمرض خطير

د. مجدى بدران يكتب: الخس صيدلية المناعة

تقرحات الفم أبرزها.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

لا داعي لتناول المسكنات.. 7 أطعمة تخلصك من الصداع وألم الرأس

وداعا للمسكنات.. 6 أطعمة تخفف من آلام الرأس

ترشيحاتنا

طبيب يخدع المريضات باسم أنجلينا جولي ويرتكب 25 جريمة جنسية.. تفاصيل

الغربة بتبين المعادن .. تعرف على رسالة بدرية طلبة لـ أشرف زكى

انهيار الفنانة إلهام شاهين خلال جنازة المخرج سمير سيف

صاحبة «مستيناك».. من هي عزيزة جلال العائدة للغناء بعد انقطاع 35 عاما؟

هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟.. وموقف الشرع من الخروج به

بالمستندات .. لاعب الإسماعيلي مطلوب في فانكوفر الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي