تناولها يوميًا.. استشاري تكشف عن 7 أطعمة لتعزيز الجهاز المناعي

قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية بعض النصائح لتعزيز الجهاز المناعي:





- تناول الثوم : فهو منشط جيد للجهاز المناعي، كونه غني بمركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم.



- الجوز : غني جدا بمادة السلينيوم المفيدة للجهاز المناعي.



- السمك : يحتوي على Omega-3 المفيدة لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة.



- الشاي الاخضر : مهم جدا للجهاز المناعي فهو يحتوي على مضادات الأكسدة



- الخضروات بكل انواعها و خاصة : الجرجير، البقدونس، الملفوف، الزهرة والبروكلي، اللفت، السبانخ.



فهذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة و غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف



- الحمضيات : تعتبر ايضا منشط للجهاز المناعي لاحتوائها على نسبة جيدة من Vit.C المضاد للتأكسد.



- شوربة صدور الدجاج : ايضا لها دور مهم جدا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.



وتابعت سهام سوقية، أن هناك عوامل أخرى مساعدة لتقوية الجهاز المناعية لمحاربة السرطان :





- النوم بمعدل 8 ساعات



- المحافظة على النظافة



- ممارسة الرياضة 4 او 5 مرات في الاسبوع لمدة بين 30 ل الساعه



- الابتعاد عن الاجهاد المزمن و نوبات الغضب و التوتر.



