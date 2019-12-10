رئيس الإنجيلية يشيد بقرار "الوزراء" بإنشاء هيئتي أوقاف للإنجيليين والكاثوليك

أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بإنشاء هيئتي أوقاف للطائفة الإنجيلية وللكنيسة الكاثوليكية.



وقال الدكتور القس إندريه زكي في تصريح له اليوم: "نرحب بهذا القرار الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز المساواة والمواطنة، وحرصها الدائم على ترجمة هذا التوجه إلى قوانين وتشريعات وخطوات جادة على أرض الواقع".



وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.



ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثني عشر عضوًا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.



وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.