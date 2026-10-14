قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"صندوق النقد" يدعو الاقتصادات المتقدمة إلى تحرك عاجل لخفض الإنفاق الحكومي وكبح الديون

"صندوق النقد" يدعو الاقتصادات المتقدمة إلى تحرك عاجل لخفض الإنفاق الحكومي وكبح الديون
"صندوق النقد" يدعو الاقتصادات المتقدمة إلى تحرك عاجل لخفض الإنفاق الحكومي وكبح الديون
أ ش أ

دعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات المتقدمة ودول العالم إلى التحرك العاجل لخفض الإنفاق الحكومي وعجز الموازنات ومستويات الدين العام، محذرا من أن تأجيل إجراءات ضبط الأوضاع المالية سيزيد من صعوبة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط على المالية العامة.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق رودريجو فالديس، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع عوائد السندات السيادية يزيد الضغوط على الموازنات الحكومية، بالتزامن مع اقتراب متوسط الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف فالديس أن الصندوق يكثف دعوته إلى التحرك العاجل في ضوء تغير الظروف الاقتصادية، وما تفرضه الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الدين العالمي وعوائد السندات السيادية من مخاطر متزايدة.

وأوضح أن النتائج المالية للدول خلال العام الجاري جاءت أسوأ من التوقعات المسجلة قبل ستة أشهر، وكذلك مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن غالبية الدول تتجه حاليًا إلى زيادة الإنفاق بدلًا من ترشيده.

وأكد فالديس أن التحدي أمام الاقتصادات المتقدمة الكبرى ذات مستويات الدين المرتفعة يتمثل في حشد الدعم السياسي لخطط ملموسة تحد من تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، وتقلص التداعيات المحتملة على بقية دول العالم.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن تأخير إجراءات الضبط المالي سيجعلها أكثر صعوبة، مع ارتفاع أعباء الفائدة وتفاقم المخاطر التي تواجه المالية العامة، بما يحد من الخيارات المتاحة أمام الحكومات لإدارة اقتصاداتها.

وأشار إلى أن ظروف التمويل لا تزال مواتية في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكنها قد لا تستمر، داعيًا هذه الدول إلى الحد من المخاطر المالية وتعزيز إدارة الدين، فيما تحتاج الدول منخفضة الدخل، التي تواجه قيودًا أكبر على التمويل الخارجي، إلى تطوير أنظمتها الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.

وعزا الصندوق الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية طويلة الأجل خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، وزيادة الطلب على الاستثمار، فضلًا عن نمو الذكاء الاصطناعي بوتيرة أقوى من المتوقع.

وأوضح أن متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ارتفع بأكثر من 110 نقاط أساس خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو عقدين.

وتوقع الصندوق ارتفاع متوسط التكلفة الفعلية لتمويل الحكومات إلى 3.7% بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 2.3% في عام 2021، مشيرًا إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الأمريكي يُتوقع أن تبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.8% قبل جائحة كوفيد-19، وهو ما يعادل تقريبًا الإنفاق المتوقع على الضمان الاجتماعي.

وفي الدول منخفضة الدخل، تستحوذ مدفوعات الفائدة حاليًا على أكثر من 15% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 9% خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2019.

ولفت الصندوق إلى أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة تتجه إلى إعادة تمويل نسبة أكبر من ديونها بآجال استحقاق أقصر، ما يؤدي إلى انتقال أثر ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكاليف الاقتراض الحكومي بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أن حصة الديون المستحقة خلال عام واحد تقترب من 30% في مجموعة الدول السبع وإسبانيا.

وأضاف أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما سيحد من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الضغوط لرفع الإنفاق على الدفاع وأمن الطاقة وتلبية احتياجات السكان المتقدمين في العمر.

وحذر الصندوق من أن أسعار الفائدة على الدين تتجاوز معدلات النمو الاسمي المتوقعة في عدد من الدول، الأمر الذي يزيد صعوبة تثبيت مستويات الدين العام.

من جانبه، قال فالديس إن عددًا متزايدًا من الدول يسمح بانتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين، لكن العديد من الحكومات لا يزال يعتمد على تدابير واسعة النطاق ومكلفة لحماية السكان من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن التكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير تقدر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار عالميًا.

صندوق النقد الدولي الاقتصادات خفض الإنفاق الحكومي عجز الموازنات تأجيل إجراءات ضبط الأوضاع المالية ارتفاع تكاليف الاقتراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

الصدفية

عشبة غير متوقعة تعالج ضعف الانتصاب والصدفية

الترمس

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس.. اكتشفها

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد