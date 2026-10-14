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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تحث على "معاملة محايدة" لصحفي اعتُقل في روسيا

أعلام روسيا واليابان
أعلام روسيا واليابان
أمنية رشاد الجلوي

صرحت طوكيو، يوم الأربعاء، بأنها حثت موسكو على ضمان "معاملة عادلة ومحايدة" لصحفي ياباني اعتقلته روسيا للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.

كانت روسيا قد اعتقلت في السنوات الأخيرة عدداً من مواطني الدول التي تصفها بـ "غير الصديقة"، متهمة إياهم بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، عن هوية الصحفي، مشيرة إلى أنه "يوكي إيماي" من صحيفة "هوكايدو شيمبون"، حيث صرحت متحدثة باسم الوزارة بأنه متهم بـ "القيام بأنشطة تجسس على الأراضي الروسية".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) عن اعتقال مواطن ياباني في جزيرة سخالين بأقصى شرق البلاد، دون الكشف عن اسمه.

وذكر الجهاز أن الشخص المعني كان يعمل لصالح الاستخبارات اليابانية لجمع معلومات حول القدرات الدفاعية الروسية.

وأفادت طوكيو بأنها تسعى للحصول على تفاصيل بشأن الاعتقال، إذ صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، بأن اليابان لم تتمكن من التواصل مع الشخص المعني ولم تكن على علم بالاعتقال إلا بعد صدور الإعلان الرسمي.

وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي: "لقد تقدمت السفارة اليابانية في موسكو والقنصلية العامة في يوجنو-ساخالينسك بطلب إلى السلطات الروسية لتوفير المعلومات بشكل عاجل، فضلاً عن مراعاة الجوانب الإنسانية وضمان معاملة عادلة ومحايدة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الخارجية اليابانية ستستدعي السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي.

ولم تؤكد الوزارة هذه التقارير عند التواصل معها من قبل وكالة فرانس برس.

وأفادت شبكة "تي في أساهي" (TV Asahi) بأن الوزارة ستسعى للإفراج المبكر عن الصحفي، بينما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن طوكيو ستحث موسكو أيضاً على تقديم معلومات حول القضية وضمان معاملة الصحفي بإنصاف.

من جانبها، أصدرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" بياناً قالت فيه إنها على علم بإعلان السلطات الروسية، لكنها "لا تزال تتحقق من التفاصيل".

وأضافت الصحيفة: "إن ضمان سلامة الصحفي يمثل أولويتنا القصوى، ونحن نتعامل مع الموقف وفقاً لذلك".

نزاع إقليمي

وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي" - نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي - أن الجهاز "فتح قضية جنائية ضد المواطن الياباني"، وأنه وُضع رهن الحبس الاحتياطي. أفادت وسائل إعلام روسية بأنه سيظل رهن الاحتجاز حتى 12.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إن محاولات طوكيو استخدام مراسليها في روسيا لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن دولتنا أمر مؤسف"، مضيفة أن هذه "ليست حالة معزولة".

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر عناصر أمن ملثمين يقتحمون غرفة فندق، ويدفعون رجلاً أرضاً ويقيدون يديه.وقد نُقل جواً إلى موسكو، حيث أمرت المحكمة بحبسه احتياطياً.ولم يذكر البيان موعد الاعتقال أو جلسة المحكمة.وتصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة 20 عاماً.

وفي عام 2023، اعتُقل الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهم تتعلق بالتجسس، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن 16 عاماً قبل أن يُطلق سراحه في صفقة لتبادل الأسرى عام 2024.

وتخوض موسكو وطوكيو نزاعاً إقليمياً منذ عقود حول وضع مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ، تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وإلى الجنوب الغربي من منطقة سخالين الروسية.

وتخضع جزر الكوريل - التي تطلق عليها اليابان اسم "الأراضي الشمالية" - للسيطرة الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حين استولى عليها الاتحاد السوفيتي.

وفي يوم الأربعاء، احتجت اليابان على زيارة وفد صيني لإحدى جزر "الأراضي الشمالية" التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو، واصفة الزيارة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

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