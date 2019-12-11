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حوادث

محاكمة نقاش بتهمة قتل مواطن عمدا بالسلام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم، محاكمة المتهم "محمد عبده"، لاتهامه بقتل مواطن عمدًا بالسلام. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد عبده"، نقاش، تهمة قتل للمجنى عليه "مصطفى سيد"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته وذلك بأن كال له طعنة برقبته من الناحية اليسرى، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".
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