محاكمة نقاش بتهمة قتل مواطن عمدا بالسلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم، محاكمة المتهم "محمد عبده"، لاتهامه بقتل مواطن عمدًا بالسلام.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.



