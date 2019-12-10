ميليك هاتريك.. نابولي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا برباعية في جينك البلجيكي

حقق نابولي فوزًا برباعية في شباك جينك البلجيكي في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



أحرز أركاديوز ميليك الأهداف الثلاثة الأولى لنابولي بالدقائق 3، 26 و38 من ركلة جزاء، فيما سجل درايس ميرتينز الهدف الرابع بالدقيقة 75 من ركلة جزاء.



وحقق فريق ليفربول فوزًا بهدفين دون رد على مضيفه ريد بوك سالزبورج النمساوي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريد بول أرينا"



ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة ليتأهل رسميًا لدور الـ16 رفقة المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة ويودع المسابقة من دور المجموعات.