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بين الناس

غرفة تحميني من برد الشارع.. مواطن يستغيث بفاعلى الخير

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن صابر محمد، البالغ من العمر 25 سنة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير، مساعدته في إيجاد سكن له، حيث إنه مواطن بسيط ومريض بالفتاق السري، ولا يستطيع الحركة وكل أمنيته هو غرفة يشعر فيها بالأمان والاستقرار.

ويقول فى رسالته: "أنا مواطن بسيط وكنت أعمل باليومية وأصبت بالفتاق السرى وعرضنى واحد من أهل الخير على طبيب، حيث أكد لى أننى أحتاج لإجراء عملية جراحية، فضلا عن أننى مريض، وحتى بعد العملية سيكون من الصعب على الحركة طوال أربعة شهور".

وأضاف: "كل أمنيتى إيجاد غرفة أعيش فيها تكون ملجأ لى ومقرا بعد إجراء العملية، حيث إننى لا أستطيع الحركة".

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٩٨١٨٦٥٧

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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