فان دايك يمازح صلاح عقب هدفه الخرافي في سالزبورج بـ دوري أبطال أوروبا

مازح مدافع فريق ليفربول فيرجيل فان دايك زميله محمد صلاح بعد هدفه المُذهل في مباراة الأمس أمام فريق سالزبورج ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وفاز الريدز بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، وحصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.





وأهدر محمد صلاح أكثر من فرصة سهلة قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لليفربول من زاوية صعبة للغاية.





وقال فان دايك، مازحًا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "كان من الممكن أن يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لنا الليلة! أخبرته كذلك، لقد حاول أن يجعل الأمر أكثر إثارة للحماس ربما!".



