فاتي برشلونة يصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة الإسباني، اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ دوري أبطال أوروبا؛ بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.





وسجل فاتي هدف الفوز لبرشلونة في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد أن دخل بديلًا في الدقيقة 85 بدلًا من لويس سواريز.





وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعمر 17 عامًا و40 يومًا.



