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رياضة

فاتي برشلونة يصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
الإسباني الشاب أنسو
الإسباني الشاب أنسو فاتي
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محمد رشاد
كتب الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة الإسباني، اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ دوري أبطال أوروبا؛ بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

وسجل فاتي هدف الفوز لبرشلونة في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد أن دخل بديلًا في الدقيقة 85 بدلًا من لويس سواريز.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعمر 17 عامًا و40 يومًا.

وكسر فاتي رقم الغاني بيتر أوفوري كوايي الذي كان يحمل لقب أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بهدفه مع أولمبياكوس في شباك روسنبورج النرويجي في أكتوبر عام 1997، وهو بعمر 17 عامًا و194 يومًا.
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