شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة سارة الشامي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة.





وظهرت سارة الشامي، بقميص مشجر، حيث كشفت الإطلالة عن رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات، نالت إعجاب متابعيها.





واعتمدت سارة الشامي على لمسات من الميكب الهادئ الملائم لها بجانب أحمر شفاه باللون الروز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا بطريقة انيقة.





يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.



