الإسماعيلي يتفق على قيمة بيع باهر المحمدي للأهلي.. واللاعب يفجر مفاجأة .. فيديو

قال الإعلامى هانى حتحوت إن الإسماعيلي اتفق على قيمة بيع لاعبه، باهر المحمدي، إلى النادي الأهلى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدي البلد»، أن الإسماعيلي يرحب ببيع مدافعه، باهر المحمدي، نظرا لحاجته للمال، وقد اتفق بالفعل على قيمة اللاعب، وحصل على جزء من الصفقة من جانب الأهلى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه إلى الآن سواء بالاحتراف الخارجي أو الانتقال لأحد القطبين.
وأوضح هاني حتحوت، أن الإسماعيلي مرحب جدا ببيع اللاعب، والأهلى، جاد جدا فى إنهاء الصفقة.