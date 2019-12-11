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رياضة

الإسماعيلي يتفق على قيمة بيع باهر المحمدي للأهلي.. واللاعب يفجر مفاجأة .. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
الإعلامى هانى حتحوت
الإعلامى هانى حتحوت
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامى هانى حتحوت إن الإسماعيلي اتفق على قيمة بيع لاعبه، باهر المحمدي، إلى النادي ‏الأهلى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.‏

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدي البلد»، أن ‏الإسماعيلي يرحب ببيع مدافعه، باهر المحمدي، نظرا لحاجته للمال، وقد اتفق بالفعل على قيمة ‏اللاعب، وحصل على جزء من الصفقة من جانب الأهلى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه إلى الآن ‏سواء بالاحتراف الخارجي أو الانتقال لأحد القطبين.‏

وأوضح هاني حتحوت، أن الإسماعيلي مرحب جدا ببيع اللاعب، والأهلى، جاد جدا فى إنهاء الصفقة.‏
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