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محافظات

لكل اسم حكاية| سيدى عبد الرحمن.. قرية الاستثمار السياحي بمطروح تنتظر تحولها إلى مدينة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
قرية سيدى عبد الرحمن، هي إحدى قرى مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وتشتهر منطقة سيدي عبد الرحمن بشواطئها الرائعة وفنادقها وقراها السياحية المتميزة.

ويبلغ عدد سكان قرية سيدى عبد الرحمن، قرابة 4000 نسمة وبها مزارع للزيتون والتين والشعير، وتشتهر منطقة سيدي عبد الرحمن بشواطئها الرائعة والتي تقع على بعد 132 كم غرب الإسكندرية، وتعتبر هذه المنطقة منتجعا شاطئيا صحراويا يبعد حوالي 190 كلم شرق مرسى مطروح.

ويقع خليج سيدي عبد الرحمن علي ساحل البحر المتوسط، ويجري الترويج لها، باعتبارها منطقة سياحية وذات استثمارات كبيرة في المنطقة، والتي جذبت استثمارات ضخمة اليها كأهم قري الساحل الشمالي.

ويأمل أهالي قرية سيدى عبد الرحمن تحولها من قرية إلى مدينة، خاصة مع المقومات الطبيعية والاستثمارية التي تمتلكها. 

وتشتهر المنطقة بساحل خليج سيدي عبد الرحمن ذي الرمال البيضاء، ويقع بالقرب منها فندق سيدي عبد الرحمن ونحو 5 قرى سياحية، ومجموعة من الفيلات الموجودة بالمنطقة للاصطفاف، كما تقوم إحدى الشركات العقارية الإماراتية ببناء منتجع سياحي عالمي كبير باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه بالقرب منها/ على مساحة 6 ملايين و 200 متر مربع تقريبا عند الكيلو 125 بطريق القاهرة- مطروح، ومن المتوقع أن يجذب عند اكتماله آلاف السياح الأجانب إلى المنطقة.

وعن أسباب تسمية قرية سيدي عبد الرحمن بهذا الاسم، هو لوجود ضريح الشيخ عبدالرحمن الهدهودي، من قبيلة الهداهده التى لا تزال تقيم بمحافظة البحيرة، وقد أمر الملك فؤاد، ببناء مسجد على ضريحه.

والشيخ “عبدالرحمن الهدهودي" من حجاج المغرب العربي، وتوفي ودفن في قرية سيدي عبد الرحمن، كما أن أحفاده وأشقائه يقيمون في أحد مراكز محافظة البحيرة.
لكل اسم حكاية| سيدى عبد الرحمن.. قرية الاستثمار السياحي بمطروح تنتظر تحولها إلى مدينة
لكل اسم حكاية| سيدى عبد الرحمن.. قرية الاستثمار السياحي بمطروح تنتظر تحولها إلى مدينة
لكل اسم حكاية| سيدى عبد الرحمن.. قرية الاستثمار السياحي بمطروح تنتظر تحولها إلى مدينة
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