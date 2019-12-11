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فن

نائبة تفتح النار على شيرين عبد الوهاب بسبب سخريتها من العوانس.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
هاجمت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحاتها الاخيرة فى حفلها بالسعودية و الذى وصفت فيه بعض النساء بالعوانس كنوع من السخرية منهن. 

وقالت دينا فى لقاء مع الاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن" : بداية الكلام الذى قالته شيرين عبد الوهاب عن النساء العوانس أمر عيب وأقل من أننى أرد عليه". 

وأضافت دينا عبد العزيز قائلا : زواج الفتاة من عدمها لا يعنى فشلها فى الحياة فهذا التفكير عفى عليه الزمن وأصبح للمرة كيان وحياة مستقل يمكن ان تثبت نفسها فيه من خلال عملها.

وكان شيرين عبد الوهاب قد أثارت جدلا واسعا بسبب تصريحاتها فى حفلها بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ولعل من أبرزها السخرية من النساء العوانس وذلك عند حديثها عن الرجل.

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