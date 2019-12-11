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أخبار العالم

مايكل بلومبيرج: ترامب سيأكل منافسيه أحياء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
مايكل بلومبيرج
مايكل بلومبيرج
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رحيم يسري
قال الملياردير الأمريكي والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة مايكل بلومبيرج، إنه يعتقد أن دونالد ترامب "سيأكل" زملائه المرشحين الديمقراطيين الأساسيين "أحياء"، مشيرًا إلى ما يقوله الرئيس الأمريكي بشأن افتقارهم إلى الخبرة والاستعداد للسباق.

وأضاف مايكل بلومبيرج،: "أعتقد أن ترامب يزداد قوة وأعتقد أنه سيأكل المرشحين وهم أحياء"، وذلك نظرًا لعدم وجود خطط عملية يمكن تنفيذها، وتابع: "ليس لديهم خبرة في الإدارة ووظيفة الرئيس وظيفة إدارية"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واستطرد مايكل بلومبيرج: "هذه ليست وظيفة حيث تأخذ مسار التدريب.. إنه مستقبل العالم - العالم الحر"، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة.

ويعتقد مايكل بلومبيرج، أن قضية المناخ ستكون على رأس برامج المرشحين للانتخابات الرئاسة، مسلطا الضوء على أهمية اتخاذ إجراء بشأن تلك القضية.

كما رفض الملياردير الأمريكي أن يفكر في دعم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، قائلا "لا أعرف ماذا سيفعل .. يمكنني أن أخبركم ماذا أفعل إذا انتخبت".

ووصف مايكل بلومبيرج، الذي سبق أن قال إن انتخابات 2020 "المنتدى الأفضل" لإزالة الرئيس من خلال تحقيقات العزل، الأحداث الجارية في واشنطن حاليا بأنها "حزينة جدًا لهذه الدولة".

وأوضح مايكل بلومبيرج، أنه على الناخبين أن يقرروا من يقودهم.
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