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رياضة

محافظ بورسعيد يلتقي مجلس إدارة المصري ويكرم كريم العراقي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي مجلس إدارة المصري ويكرم كريم العراقي
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أ ش أ
التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بحضور رئيس النادي سمير حلبية، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وكرم المحافظ الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي كريم العراقي بعد أيام من تكريمه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن لاعبي المنتخب الأوليمبي الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمتأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية المقبلة (طوكيو 2020).

ووجه اللواء عادل الغضبان التهاني للاعبين وجهازهم الفني على العروض المميزة والنتائج الجيدة التي حققها الفريق بمبارياته الست بالكونفدراليه الأفريقية والتي انتهت جميعها بالفوز.

وأضاف المحافظ أن نتائج الفريق الأول جاءت نتاجا طبيعيا لحالة الاستقرار بالنادى وتكاتف المشجعين والأعضاء خلف فريقهم، مشيرا إلى عزمة مواصلة دعمه للنادى الذى يلتف حوله جميع أبناء بورسعيد.

من جهته، ثمن سمير حلبية رئيس النادي الدعم المالي والمعنوى للواء عادل الغضبان ودوره فيما حققه المصرى من إنجازات بمشاركاته المحليه والأفريقيه خلال السنوات الأربع الماضية.

فيما أشاد إيهاب جلال المدير الفني للمصرى بمساندة محافظ بورسعيد ومتابعته الجيدة للأوضاع الإداريه والفنيه للفريق الأول، وحرصه على توفير كل ما يحتاج إليه الفريق من أجل مواصلة مشواره المحلي والأفريقي بقوة لإسعاد جمهوره الكبير.
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