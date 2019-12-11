إيران تبني نفقاً سرياً لتخزين الأسلحة في قاعدة عسكرية بسوريا .. صور

بينت صورًا التقطت عبر الأقمار الصناعية نفقا سريا يجري حفره في قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود السورية العراقية، لتخزين "صواريخ وأسلحة متنوعة على نطاق واسع" .





ونشرت وسائل إعلام أمريكية بينها "فوكس نيوز" صورا تبين عملية حفر نفق يتراوح عرضه بين 4 و5 أمتار، وذلك نقلا عن مصادر استخباراتية غربية.





وذكرت القناة أن الصور الأولى للنفق التقطت في 5 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه عقب اسبوعين ظهرت سقيفة في صور أخرى، تم استخدامها لإخفاء مدخل النفق.





وتعتقد الاستخبارات الغربية أن إيران ستستخدم النفق لتخزين الصواريخ والأسلحة في هيكل من المنشآت تحت الأرضية داخل "قاعدة الإمام علي" العسكرية في شرق سوريا.





وتوضح الصور وتقييم الاستخبارات أن عملية الحفر أصبحت في مرحلة متقدمة وسيتم تشغيله قريبا، كما تقع القاعدة الإيرانية قرب المعبر الذي يطلق عليه اسم البوكمال في الجانب السوري بين الحدود مع العراق.





وأشارت القناة إلى أن المصادر الغربية أعربت عن قلقها من إمكانية نقل القوات والأسلحة الإيرانية بسهولة إلى "قاعدة الإمام علي" العسكرية، باستخدام معبر "أبو كمال" مع العراق.



