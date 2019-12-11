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مرأة

سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أسماء عبد الحفيظ
ظهرت الفنانة ياسمين صبري، خلال جلسة تصوير وهى ترتدى فستانا أسود فى بامبى قصير ومنفوش.

ونسقت مع إطلالتها المكياج الصاخب وتصفيفة الشعر المرفوع .

وتميز فستانها بتصميم الأكمام المنتفخة الطويلة، وبلغت سعر ساعة اليد للفنانة ياسمين صبري 42900 ريال ،الذى بلغ قيمتة 184,439.50 جنيه مصري.

الأكمام المنتفخة تربعت على عرض الموضة وزينت الفساتين والبلوزات لعام 2019-2020، لتمنحها طابعًا أنيقًا، وتضفي عليها لمسة أنوثة وجاذبية، وفقًا لمجلة "Elle" الألمانية المعنية بالموضة والجمال.

كما حرص مصممو هذا الموسم على اعتماده طبعات من الأزهار ذات الألوان المتداخلة والتي أصبحت الأحدث في عالم الموضة، مثل التي ظهرت في مجموعة دور الأزياء الإيطالية فيرساتشي Versace، ومجموعة دوتشي آند جبانا.
سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري
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