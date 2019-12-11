ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري فى صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي مجوهرات قيمة .





ولفتت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على رسمة عيون التى كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.









وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بمجموعة مميزة من المجوهرات اللافتة، حيث تزينت بـ أساور متعددة فى يدها، تميزت إحداها بالفصوص الزيتى وقد حملت توقيع Piaget، وبلغ سعرها 11300 دولار ، أى ما يقرب من 182,269.00 جنيه مصري.









وبلغ سعر خواتم اليد حوالى 4250 دولار ،أى ما يقرب من 68,552.50 جنيه مصري.







