تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء

نظم محمد دعوة مدرب المشروعات القومية للبطل الأولمبي بجنوب سيناء حفلا لتكريم اللاعبين المتميزين في العاب " المصارعة - الجمباز - الجودو - التايكوندو " بمشاركة الآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين قاموا بتسليم ابنائهم شهادات التقدير لتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات، وذلك في قاعة مركز التأهيل الاجتماعي بطور سيناء وسط حضور عدد كبير من اهالي طور سيناء وأسر اللاعبين.



قدم الحفل البطلة إسراء جودة بطلة المصارعة وأول فتاة سيناوية تنضم لمنتخب المصارعة.



وقال الكابتن محمد دعوة مدرب منتخب المصارعة إنه منذ سنوات لم يكن هناك أبطال في العاب المنازلات بجنوب سيناء ولكن بفضل المشروعات القومية واهتمام الدولة بصناعة بطل اولمبي اصبح بجنوب سيناء الكثير من الابطال الذين ينافسون على مستوى الجمهورية ويحققون مراكز متقدمة لمحافظة جنوب سيناء.



وقدم في الحفل عرض مصور لتدريب الناشئين ومشاركتهم في البطولات وكذلك تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وفرسان الإرادة.



وتم تكريم ١١٥ لاعبا في الحفل بمشاركة أولياء أمورهم والآباء والأمهات، وبحضور مدربات فرق البنات سارة دعوة ومروة دعوة، واختتم الحفل بغناء الاطفال واللاعبين والحضور اغنية " يا احلى اسم في الوجود يا مصر".