ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
نظم محمد دعوة مدرب المشروعات القومية للبطل الأولمبي بجنوب سيناء حفلا لتكريم اللاعبين المتميزين في العاب " المصارعة - الجمباز - الجودو - التايكوندو " بمشاركة الآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين قاموا بتسليم ابنائهم شهادات التقدير لتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات، وذلك في قاعة مركز التأهيل الاجتماعي بطور سيناء وسط حضور عدد كبير من اهالي طور سيناء وأسر اللاعبين.

قدم الحفل البطلة إسراء جودة بطلة المصارعة وأول فتاة سيناوية تنضم لمنتخب المصارعة.

وقال الكابتن محمد دعوة مدرب منتخب المصارعة إنه منذ سنوات لم يكن هناك أبطال في العاب المنازلات بجنوب سيناء ولكن بفضل المشروعات القومية واهتمام الدولة بصناعة بطل اولمبي اصبح بجنوب سيناء الكثير من الابطال الذين ينافسون على مستوى الجمهورية ويحققون مراكز متقدمة لمحافظة جنوب سيناء.

وقدم في الحفل عرض مصور لتدريب الناشئين ومشاركتهم في البطولات وكذلك تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وفرسان الإرادة.

وتم تكريم ١١٥ لاعبا في الحفل بمشاركة أولياء أمورهم والآباء والأمهات، وبحضور مدربات فرق البنات سارة دعوة ومروة دعوة، واختتم الحفل بغناء الاطفال واللاعبين والحضور اغنية " يا احلى اسم في الوجود يا مصر".
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
تشجيعا لممارسة الرياضة.. تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة المفضلة.. 1500 لاعب كاراتيه في جنوب سيناء خلال سنوات قليلة

أحمد آل مكتوم يهنئ المشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي بدبي

الآباء والأمهات يتسابقون مع الابناء فى "يوم رياضي" بإحدى مدارس طور سيناء

اليوم.. حفل افتتاح بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

وادي دجلة يكرم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة

سأحقق ذهبية لمصر.. إسراء جودة أول لاعبة سيناوية تنضم لمنتخب المصارعة

ترشيحاتنا

شاهد.. هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

بقيمة 40 جنيها.. مواطن يشكو إيقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة تليفون

هل يحاسب الزوج على لبس زوجته وخروجها بالمكياج؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

بالذهبي اللافت.. لطيفة تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها

الأرصاد: طقس اليوم معتدل..وغدا بداية عدم الاستقرار..فيديو

اخبار الرياضة | أمر وحيد يمنع كهربا من الانضمام للأهلي.. ورقم قياسي لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

بالبمبي القصير.. إنجي المقدم تخطف الأنظار

بالذهبي اللافت.. لطيفة تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها