سفير بيلاروسيا بالقاهرة: التوقيع على 3 اتفاقيات مع مصر خلال زيارة وزير الصناعة

أكد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة نجاح زيارة وزير الصناعة البيلاروسي بافيل أوتيوبين التي انتهت أمس حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات: الأولى مذكرة تفاهم لإنتاج مشترك وتسويق المعدات الزراعية لشركة (بوبرويسك أجروماش) واتفاقية ترخيص حول الإنتاج المشترك مع صوامع شركة (سيلينجرو بروم) وكذلك اتفاقية الترخيص للإنتاج المشترك لمكونات رافعات (أمكودور).





وقال تيرتنتييف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الوزير أوتيوبين أجرى خلال زيارته لمصر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر مباحثات مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار سبل تعزيز التعاون الصناعي وتطوير المشروعات المشتركة وإلغاء الحواجز في التجارة بين مصر وبيلاروسيا.



