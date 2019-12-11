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أخبار البلد

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: التوقيع على 3 اتفاقيات مع مصر خلال زيارة وزير الصناعة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
سيرجي تيرتنتييف سفير
سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة
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أ ش أ
أكد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة نجاح زيارة وزير الصناعة البيلاروسي بافيل أوتيوبين التي انتهت أمس حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات: الأولى مذكرة تفاهم لإنتاج مشترك وتسويق المعدات الزراعية لشركة (بوبرويسك أجروماش) واتفاقية ترخيص حول الإنتاج المشترك مع صوامع شركة (سيلينجرو بروم) وكذلك اتفاقية الترخيص للإنتاج المشترك لمكونات رافعات (أمكودور).

وقال تيرتنتييف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الوزير أوتيوبين أجرى خلال زيارته لمصر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر مباحثات مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار سبل تعزيز التعاون الصناعي وتطوير المشروعات المشتركة وإلغاء الحواجز في التجارة بين مصر وبيلاروسيا.

وأشار إلى أنه زار مع وفد من المتخصصين البيلاروسيين المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث عقد اجتماعا مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم عقد لقاء بين وزير الصناعة البيلاروسي والمتعاملين مع المؤسسات الصناعية البيلاروسية في مصر فضلا عن زيارة مركز خدمات مصنع ماز في مصر.
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