تشييع جنازة محسن حلمي من مسجد السيدة نفيسة ظهرًا

أعلنت الفنانة سلوى محمد على صباح اليوم الأربعاء، وفاة زوجها المخرج المسرحى محسن حلمى بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



المخرج محسن حلمي يعد أحد مبدعي المسرح المصرى، حيث أخرج عددًا كبيرًا من المسرحيات منها "عريس لبنت السلطان"، و"فيما يبدو سرقوا عبدو"، و"حلو وكداب"، و"أولاد ثريا".



وكان قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وظل بالعناية المركزة قبل أن يرحل عن عالمنا.