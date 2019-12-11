سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 11-12-2019

سجل سعر الدولار واسعار العلملات الأجنبية والعربية ارتفاعا طفيفا بمقدار قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-12-2019 وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



وفيما يلي سعر الدولار اليوم، الأربعاء 11-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً 16.08، وبيعا 16.18جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأربعاء، شراءً 17.81 وبيعا 17.92 جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم،الأربعاء، فقد سجل شراءً 21.19 وبيعا 21.32 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم،الأربعاء، شراءً 16.16.31 وبيعا 16.41 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 14.81 وبيعا 14.91 جنيه.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، الأربعاء، شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.



استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 52.69 جنيه للشراء و53.31 جنيه للبيع.



بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.54 جنيه للشراء و42 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

