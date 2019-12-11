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برلمان

برلماني: واعظات الأزهر صمام أمان للأسر المصرية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:02 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا إلى ناقشها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه مع مجموعة من واعظات الأزهر الشريف وذلك في إطار دعمهن لتكثيف التوعية المجتمعية وتأكيده أن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الواعظات في نشر الوسطية والاعتدال التي تعلموها في الأزهر الشريف لاسيما التي تمس المرأة والأسرة والطفل.

وأعتبر " زين الدين " فى بيان، الأربعاء، أن واعظات الازهر الشريف صمان أمان لتحقيق الاستقرار داخل الاسر المصرية معلنا تأييده التام لتأكيد الدكتور احمد الطي بان هذه التجربة الجديدة والتي انحاز لها وأطمئن لنتائجها جاءت في توقيتٍ حرج تمر به الأسرة والمجتمع المصري وأن الاستعانة بواعظات أزهريات في إطار إيجاد مفهوم جديد للفتوى النسائية يحقق التواصل الأمثل مع السيدات في الريف والحضر للتعريف بأمور الدين ، مؤكدًا نجاح التجربة. 

وناشد " زين الدين " فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتقديم جميع انواع الدعم المادى والمعنوي لواعظات الازهر الشريف بعد النجاحات الكبيرة والملموسة التى نجحن فى تحقيقها لصالح المجتمع والأسر المصرية.

وطالب النائب واعظات الأزهر الشريف بتوعية الأسر المصرية بكل مايتعلق بأمور الدين والقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية خاصة ان الازهر الشريف يحظى بثقة ومكانة كبيرة ومرموقة فى قلوب وعقول المصريين.
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