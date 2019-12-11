ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس بنك التنمية الافريقى: 115 مليون دولار لمشروعات منتدى أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:12 م
دونالد كابيروكا،
دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية الافريقى
Advertisements
قسم التوك شو
قال دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية الافريقى، إننا قدمنا العديد من التمويل لكثير من المشروعات واستطعنا ان نمكن 14 مليون شخص من ان يحصلوا على التمويل ،لافتا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية الأساسية .

وأضاف دونالد كابيروكا، خلال كلمته اليوم فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أننا استطعنا دعم 141 مليون شخص للحصول على وسائل النقل من السكك الحديدية وغيرها، الى جانب المواد المختلفة من المياه والصرف الصحي ووصلنا إلى 161 مليون شخصا فى هذا المجال.

وأشار رئيس بنك التنمية الافريقى، إلى أن تدعيم الموارد أمر ضروري لتحقيق التنمية فيما يتعلق برؤساء الدول الذين أيدوا البنك الدولى فى تمويل الأموال، مؤكدا اننا نستطيع ان نزيد التمويل للتنمية.

وتابع: اننا استطعنا ان نحصل على 115 مليون دولار إضافية من البنك لكى نقدمها لكم، مشيرا الى ان هناك جهود كبيرة فى هذا المجال، ووجه الشكر الى رئيس نيجيريا على ما قدمه للبنك وصندوق التنمية الأفريقى الذى يمكن الدول ذات الدخل المنخفض ان تحصل على دعم .

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس

السيسي من أسوان: لابد من تمكين المرأة والشباب عبر سياسات تنفيذية.. فيديو

السيسى: نتطلع لتوقيع اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الافريقي لهذا السبب.. فيديو

السيسي: أثق بأن مشاركة الأشقاء الأفارقة بمنتدى أسوان ستكون مثمرة..فيديو

الرئيس السيسى يكشف سبب غياب نظيره الجنوب أفريقي عن منتدى السلام.. فيديو

السيسي: لابد أن نتعامل بحسم مع الدول الراعية للإرهاب .. فيديو

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. إيمى سمير غانم تظهر في إطلالة شتوية

الرئيس السيسي: مصر واجهت الحروب الأهلية والإرهاب فى عام 2013.. فيديو

ثلاث توائم.. صورة نادرة لـ هيدي كرم برفقة أولادها

أحمد حسن ينشر صورة برفقة ابنته .. شاهد

الرئيس السيسى يكشف سبب غياب نظيره الجنوب أفريقي عن منتدى السلام.. فيديو

حكم الوضوء في الحمام | اعرف الضوابط الشرعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستغرقة في نومها وتحتضن دوميتها | إليسا تشعل انستجرام

شاهد مواصفات جينيسيس GV80 بعد تسريب صورها

لاند روفر تطور نسخة من ديفيندر للطرق الوعرة.. صور