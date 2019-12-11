رئيس بنك التنمية الافريقى: 115 مليون دولار لمشروعات منتدى أسوان

قال دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية الافريقى، إننا قدمنا العديد من التمويل لكثير من المشروعات واستطعنا ان نمكن 14 مليون شخص من ان يحصلوا على التمويل ،لافتا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية الأساسية .



وأضاف دونالد كابيروكا، خلال كلمته اليوم فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أننا استطعنا دعم 141 مليون شخص للحصول على وسائل النقل من السكك الحديدية وغيرها، الى جانب المواد المختلفة من المياه والصرف الصحي ووصلنا إلى 161 مليون شخصا فى هذا المجال.



وأشار رئيس بنك التنمية الافريقى، إلى أن تدعيم الموارد أمر ضروري لتحقيق التنمية فيما يتعلق برؤساء الدول الذين أيدوا البنك الدولى فى تمويل الأموال، مؤكدا اننا نستطيع ان نزيد التمويل للتنمية.



وتابع: اننا استطعنا ان نحصل على 115 مليون دولار إضافية من البنك لكى نقدمها لكم، مشيرا الى ان هناك جهود كبيرة فى هذا المجال، ووجه الشكر الى رئيس نيجيريا على ما قدمه للبنك وصندوق التنمية الأفريقى الذى يمكن الدول ذات الدخل المنخفض ان تحصل على دعم .



وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".