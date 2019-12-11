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رياضة

انطلاق منافسات البطولات العربية لرفع الأثقال في الأردن بمشاركة 18 دولة..الخميس

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
تنطلق منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الاثقال بعد غد الجمعة بالمملكة الأردنية وذلك على صالة اتحاد المعوقين باللجنة البارالمبية بعمان.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن 18 دولة عربية ستشارك في البطولة التي تستمر أسبوعا، وهي مصر، الأردن، السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، السودان، وجزر القمر.

وكانت الوفود العربية بدأت بالتوافد إلى عمان، استعدادا للمشاركة في الاجتماع الفني الذي يعقد غدا الخميس.
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