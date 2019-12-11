بمشاركة وزارتي الداخلية والتضامن.. الأمم المتحدة تفتتح مركز استضافة الناجيات من العنف والاتجار بالبشر.. الشرطة: السيدات على قمة أولوياتنا.. ومايا مرسي تشيد بدور غادة والي في تمكين الفتيات

مايا مرسي:

التضامن الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في حماية المرأة

نيفين قباج:

مراكز الاستضافة تستقبل النساء ذوات الإعاقة والناجيات من الاتجار بالبشر

الأمم المتحدة للمرأة:

نسعى لتقديم جميع الخدمات للنساء حتى يتم تعافيهن تماما

نائب محافظ الجيزة:

نتبنى مبادرة "مدن آمنة خالية من العنف ضد للنساء والفتيات"

وزارة الداخلية:

استحدثنا كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع المرأة

وحضر الافتتاح الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ وهند محمد أحمد، نائبة محافظ الجيزة؛ واللواء منال عاطف، رئيسة وحدة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، والمستشار محمد خلف، رئيس إدارة التعاون الدولي في النيابة العامة؛ والأستاذة ريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة البعثة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر؛ وجيلان المسيري، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة؛ بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوق المرأة المحلية.







كما شهد الافتتاح الإعلان عن اللائحة الجديدة لمراكز استضافة المرأة التي تتبع نهجا قائما على حقوق الإنسان وتمكين المرأة وضمان تعافيها واستقلاليتها من أجل تعزيز حصول النساء والفتيات على الرعاية والدعم بشكل أفضل.

في إطار برنامج "القاهرة مدينة آمنة وأماكن عامة آمنة" الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أحد البرامج التأسيسية للمبادرة العالمية "مدن آمنة" التابعة لهيئة للأمم المتحدة للمرأة، تم افتتاح مركز "استضافة المرأة" في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة رسميًا اليوم، الأربعاء، بعد الانتهاء من تطويره بشكل شامل لتلبية الاحتياجات المختلفة للناجيات من العنف.فقد تم استخدام نهج تشاركي حيث شارك مستخدمي المركز (الناجيات من العنف والموظفين/الموظفات) في عملية التصميم والتطوير بما يضمن الخصوصية والسرية للناجيات من العنف وتوفير خدمات شاملة تناسب احتياجاتهن وبالتالي؛ أصبح الآن لدى النساء وأطفالهن مساحة آمنة تضمن مزيدًا من السرية وتتيح لهن الاستفادة من المزيد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الاستضافة مجهز الآن-بعد التطوير- لاستقبال النساء ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطويره بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب تطوير ثلاثة مراكز استضافة أخرى في الإسكندرية والمنيا والدقهلية.وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى لحماية المرأة وتمكينها، مؤكدة أن مراكز الاستضافة لها دور كبير في حماية المرأة المعنفة وتقديم الدعم لها من خلال توعيتها قانونيًا، ومساعدتها لتخطي الآثار المترتبة على تعرضها للعنف نفسيا واجتماعيا.وخلال الجولة التفقدية داخل المركز، أبدت الدكتورة مايا مرسي إعجابها الشديد بالتطور الذي شهده المركز.وفي كلمتها، أعلنت الدكتورة نيفين القباج عن نص اللائحة الجديدة، حيث تم إدراج النساء ذوات الإعاقة والناجيات من الاتجار بالبشر ضمن الفئات اللاتي يستقبلهن المراكز.وأوضحت أنه تم مد فترة استضافة المرأة من 3 إلى 6 أشهر قابلةً للتجديد في حالات الضرورة القصوى.وقالت إن اللائحة رفعت سن سماح الذكور من أطفال الناجيات بالمكوث في المركز مع أمهاتهم من 10 إلى 12 سنوات حتى يأخذ الطفل كفايته من الرعاية.وأكدت أن اللائحة جاءت بمنظور الرقابة المجتمعية، حيث ستشهد الفترة القادمة تعيين متطوعين يساهمون في تتبع جودة الخدمة في المؤسسات كافة.وقالت جيلان المسيري، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة، خلال الافتتاح: "لضمان التدخل الشامل، ركزنا على الجوانب المختلفة اللازمة لتمكين المرأة واستقلاليتها، بما في ذلك إعادة تصميم المركز بما يضمن السرية والخصوصية للناجيات من العنف، وتنمية قدرات موظفي المركز لتقديم جميع الخدمات للنساء حتى يتم تعافيهن تماما وتشمل الخدمات العلاج النفسي وإدارة الحالات، وتوفير فرص لتمكين الناجيات اقتصاديا لضمان استقلاليتهن المالية وحصولهن على دخل ثابت بعد مغادرة مركز الاستضافة".كما قدمت "المسيرى" التهنئة للوزيرة غادة والى لتوليها منصب المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتمنياتها لها بالتوفيق لخدمة الناس فى جميع بقاع الأرض.وصرحت هند محمد أحمد، نائبة محافظ الجيزة، بأن المرأة هي عماد الأسرة وأن خدمتها وحل مشاكلها تعد من الأوليات في أجندة محافظة الجيزة، ومن أساسيات هذه الخدمة تبّني محافظة الجيزة للمبادرة العالمية "مدن آمنة خالية من العنف ضد للنساء والفتيات" التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتى تم من خلالها تطوير سوق زنين فى بولاق الدقرور وخلق منطق صديق للنساء فى إمبابة.وأضافت أن دعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة هو جزء من تمكين النساء وإتاحة مساحات آمنة لهن، ولذلك تهتم المحافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم المختلفة لمركز الاستضافة المفتوح والمجهز لاستضافة ليس سيدات الجيزة فقط ولكن السيدات من المحافظات المختلفة.وأعربت اللواء منال عاطف، مديرة إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عن إعجابها بتطوير مركز الاستضافة، مؤكدة أن الوزارة مهتمة للوصول إلى جميع النساء المعرضات للعنف، حيث بادرت الوزارة ووضعت المرأة ضمن خطتها وسياستها الخاصة باستراتيجيتها على قمة أولوياتها، ومن المنطلق هذا استحدثت الوزارة كيانات شراكية متخصصة للتعامل مع المرأة.وتضمنت عملية التطوير لمركز الاستضافة؛ إعادة تصميم كاملة مما أدى إلى توفير غرف أكثر اتساعًا وذات خصوصية أكبر، إلى جانب إعادة تصميم المركز وتطوير البنية التحتية، حيث تم العمل على بناء قدرات موظفي المراكز لتوفير خدمات استجابة ذات جودة أفضل، بما في ذلك الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.ولا يقتصر دور مركز الاستضافة على توفير السكن الآمن في حالات الطوارئ وخدمات الحماية فقط، ولكنه يوفر أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات التوعوية حول حقوق المرأة وكيفية الوصول إليها، وكيفية تربية الأبناء بطريقة إيجابية.كما يوفر المركز خدمات تتضمن الاحتياجات الأساسية (الغذاء والمأوى وخدمات الرعاية الصحية)، ومساعدة النساء والفتيات للوصول إلى فرص عمل وسكن بأسعار مناسبة، وتقديم الاستشارات والمساعدات القانونية.جدير بالذكر أن افتتاح مركز الاستضافة اليوم يأتي في إطار حملة الـ١٦ يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي حملة عالمية تبدأ من ٢٥ نوفمبر ا"ليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، حتى ١٠ ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، حيث تدعو حملة الـ ١٦ يوما إلى اتخاذ إجراءات عالمية لرفع الوعي وزيادة الجهود لحشد الدعم وتبادل المعرفة والابتكارات.