بينهم حاخامان يهوديان.. 4 قتلى بهجوم استهدف مقصف يهودي في أمريكا

قُتل 4 أشخاص هم شرطي أمريكي وحاخامين يهوديين اثنين ومدني آخر، برصاص مسلحين اثنين تحصنا داخل مقصف يهودي في مدينة جيرسي المتاخمة لنيويورك، قبل أن تُجهز الشرطة عليهما، ليصبح إجمالي عدد القتلى 6.



ووفقًا لتقرير أوردته قناة "مكان" العبرية، فقد بدأ إطلاق النار، عندما اقترب شرطي كان يحقّق في جريمة قتل من المُسلّحين، اللذان كانا يقفان بجانب كنيس ومدرسة، حيث إن المُسلّحين أجهزا على الشرطي، ومن ثم لاذا بالفرار بسيارة مسروقة، وتحصّنا داخل مقصف يهودي، قتلا الحاخامين، ومن ثم قُتلا خلال اشتباكهما مع رجال الشرطة لأكثر من ساعتين.



ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب إطلاق النار الذي بدأ في منتصف النهار، لكن رئيس بلدية جيرسي ستيفن فالوب، كتب تغريدة على "تويتر" قال فيها، إنه استنادًا للتحقيق الأولي، فإنه يتضح أن المهاجمين اختاروا مهاجمة المقصف اليهودي مُسبقًا، في تلميح إلى أنه قد يكون الدافع للاعتداء "معاديا للسامية".



وأكد حاكم ولاية نيوجيرزي فيل ميرفي، إرسال تعزيزات أمنية إلى المكان. وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المدارس القريبة من مكان إطلاق النار فور وقوع الحادث، وذلك عملًا بالإجراءات المتّبعة في الولايات المتحدة في حالات إطلاق النار.



وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزة محلية الشارع حيث يقع متجر البقالة وقد اكتظ بعناصر من قوات الأمن مدجّجين بالأسلحة تؤازرهم آليات عسكرية وسيارات إسعاف.