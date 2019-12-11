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رياضة

مرجان يكشف تفاصيل حريق منافذ فرع الأهلى بالشيخ زايد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى، أن حريقا محدودا نشب فى أحد المنافذ بجوار ملاعب أكاديمية كرة القدم بفرع النادى بالشيخ زايد، بسبب ماس كهربائي وهو ما أدى إلى اشتعال النار بالمنفذ.

وقال المدير التنفيذى إنه تمت السيطرة على الحريق دون وجود أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأضاف:" تعاملت قوات الحماية المدنية مع الموقف وتمت السيطرة على الحريق ".

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه طلب تقريرا شاملا عن الواقعة من اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد للوقوف على الأسباب التى ادت إلى نشوب الحريق.
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