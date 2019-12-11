مرجان يكشف تفاصيل حريق منافذ فرع الأهلى بالشيخ زايد

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى، أن حريقا محدودا نشب فى أحد المنافذ بجوار ملاعب أكاديمية كرة القدم بفرع النادى بالشيخ زايد، بسبب ماس كهربائي وهو ما أدى إلى اشتعال النار بالمنفذ.





وقال المدير التنفيذى إنه تمت السيطرة على الحريق دون وجود أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.





وأضاف:" تعاملت قوات الحماية المدنية مع الموقف وتمت السيطرة على الحريق ".



