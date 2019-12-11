رسميا .. كارتيرون يستبعد عبدالله جمعة وشيكابالا من مباراة الزمالك وبيراميدز

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة من قائمة مباراة الزمالك التى ستخوض مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس.



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها غدا الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.



وضمت القائمة كل من :



-حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل



-خط الدفاع - محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر.



- خط الوسط - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم .



- الهجوم - مصطفى محمد - عمر السعيد.



وجاء استبعاد شيكابالا بسبب معاناته من نزلة برد شديدة و عبدالله جمعة بسبب شكواه من آلام فى القدم.