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أخبار البلد

خلال منتدى أسوان.. السفير الأمريكي بالقاهرة يرحب بنظيرته لدى الاتحاد الأفريقي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:02 م
سفيرا واشنطن لدي
سفيرا واشنطن لدي القاهرة والإتحاد الافريقي
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محمود نوفل
رحب السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بالسفيرة الأمريكية ، لدى الاتحاد الأفريقي جيسي لابين ضمن الوفد الأمريكي الرسمي المشارك في حفل افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأسوان.

ويُشار إلى أن النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة قد انطلق اليوم في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الأفريقي)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي عن إطلاق المنتدى، ووجه الدعوة للمشاركين فى المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية.
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