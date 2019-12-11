بعد تجديد الثقة.. وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية: 18 مشروعا للطرح الاستثمارى بـ33 مليون جنيه.. واحالة 846 موظفا للتحقيق في مخالفات.. وطفرة فى المبادرات الشبابية.. صور

- انشاء 150 ملعبا جديدا و3 حمامات سباحة و5 مقرات ادارية جديدة

- حل مشكلة مركز شباب شلقان بالقناطر بعد 4 سنوات

- تفعيل إدارة خدمة المواطنين للرد على شكاوى المواطنين وسرعة حلها

- احالى عدد 462 هيئة شبابية للتحقيق بسبب المخالفات



فى البداية ما أهم الإنجازات التى حققتها المديرية فى قطاع مراكز الشباب خلال عام 2019 ؟



هناك خطة لتطوير جميع مراكز الشباب بالمحافظة وعددها 206 مراكز على مستوى قرى ومدن المحافظة وحتى الان تم تطوير عدد من مراكز الشباب منها على سبيل المثال ترميم نزل الشباب الفندقى بنادى القناطر الخيرية وترميم صالة الجيم وصالة اللياقة البدنية باستاد بنها الرياضى واستكمال انشاء صالة الانشطة بمركز شباب دندنا (طوخ) ,استكمال انشاء وتشطيب المقر الادارى لمركز شباب منشأة الكرام ( شبين القناطر) فضلا عن عمل تندات بمراكز شباب أكياد دجوى ( طوخ)و شباب الخرقانية ( القناطر الخيرية) وترميم وتجهيز قاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام المديرية واستكمال انشاء المقر الادارى بمركزشباب مساكن اسكو واستكمال انشاء وتشطيب المقر الادارى بمركز شباب كفر الحصة (بنها) واستكمال انشاء سور مركز شباب كفر الدير وترميم وصيانة المقر الادارى لمركز شباب القشيش ( شبين القناطر) واستكمال انشاء صالة الانشطة بمركز شباب الرملة (بنها) وترميم دورات مياة مركز شباب ابو زعبل (الخانكة)



بالاضافة الى ذلك تم تطوير مبنى ديوان عام المديرية من خلال ادخال بعض التجديدات إلى مبنى ديوان عام المديرية وذلك من خلال المشاركات المجتمعية والجهود الذاتية دون تحمل ميزانية المديرية أي نفقات ومنها تطوير وتجميل الدور الأول من خلال ( السقف المعلق – دهان الحوائط – جلي الرخام – وبعض اواني الزرع موزعه في المدخل والممر ) وضع بانر مضاء على المدخل الرئيسي للمديرية، وتجميل المدخل وتركيب كاميرات مراقبة على المداخل الممرات الرئيسية لمبني ديوان المديرية ، إيمانا بسياسة الدولة في حفظ أمن المنشآت الحكومية ، وأمن العاملين بها والانتهاء من قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالمديرية وتزويدها ب( تكييفات الهواء – بروجيكتور وداتا شو – ساوند سيستم ) فضلا عن الإهتمام بالمعاقين وذلك من خلال تقديم الخدمات والأجهزة الرياضية لممارسة الألعاب الرياضية



وماذا عن المشروعات الإستثمارية فى قطاع الشباب والرياضة؟



هناك 18 مشروعا استثماريا تم طرحهم بنظام حق الانتفاع عبارة عن "محلات - صالات افراح - ملاعب - حمامامت سباحة" بقيمة انشائية 33 مليون جنيه فضلا عن انشاء 150 ملعب جديد و3 حمامات سباحة و5 مقرات ادارية جديدة ..هذا بالاضافة الى تفعيل الشراكات من أجل التطوير والبناء حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وشركة نستله للمياه مصر لإعادة وبناء وتطوير مركز شباب كفر الاربعين التابع لادارة شباب بنها بتكلفة 2500000 جنية للمشروع فقط وتتضمن اعمال المشروع هدم ورمي الاساسات لتحمل 3 أدوار وبناء السور المحيط وبناء دور واحد واعمال التشطيبات والدهانات والاثاث واجهزة الكمبيوتر والاجهزة الرياضية



وما الجهود المبذولة لرفع كفاءة العاملين بالشباب والرياضية بالقليوبية؟



تم تقسيم الهيئات إلى ( هيئات رياضية – هيئات شبابية ) ، وذلك لتحديد الاختصاصات المنوطه لكل إدارة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 كما تفعيل دور ( إدارة خدمة المواطنين ) من خلال الرد على شكاوى المواطنين وسرعة حلها سواء الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية ، أو على الصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أو المقدمة كتابة من السادة المواطنين .



كما تفعيل دور ( إدارة العلاقات العامة ) ، وذلك من خلال تفعيل الصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث وصل متابعي الصفحة إلى ( 11747 متابعا ) فضلا عن تكوين شبكات تواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة ، ومحافظة القليوبية لنشر الأخبار .



وتكون شبكة علاقات مع مجموعة كبيرة من السادة الاعلاميين لنشر اخبار المديرية وانشطتها عبر المواقع الالكترونية والصحف الورقية وعمل حفل تكريم للامهات المثالثات والموظف المثالي طبقا لمعايير بالاضافة الى عمل ورش تدريبية للعاملين لإعداد وتطوير مديري المراكز كل ثلاث شهور للتعرف على سياسية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .



كما تم تنظيم ورش عمل لمديري الادارات لتطوير آداء العاملين ورفع كفاءتهم وعقد الدورات التدريبية في الماليات والمخازن والبرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإدارية والإشرافية بالشباب والرياضة بحضور (50 شابا وفتاة ) من العاملين بالشباب والرياضة .



جولات مستمرة ومفاجئة لوكيل وزارة الشباب على مراكز الشباب .. نريد ان نتعرف عليها ؟



حرصنا على تنفيذ سياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى وضع خطة متابعة ميدانية ومفاجئة على مراكز الشباب مقسمة على مرحلتين : المرحلة الأولى هى المتابعة بهدف فتح المراكز حيث تم متابعة مراكز الشباب بشكل شخصي و مفاجئ على أن تشمل المتابعة عدد من مراكز الشباب بالادارات المختلفة ، وتم إحالة العاملين بالمراكز المغلقة للشئون القانونية لأتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك ، وذلك بهدف الوصول لفتح مراكز الشباب بنسبة 100% .



المرحلة الثانية :المتابعة بهدف زيادة الاستثمار ومتابعة تنفيذ الأنشطة حيث تم زيارة مراكز الشباب لمتابعة تنفيذ الأنشطة بها ومتابعة الحالة الانشائية للمراكز ونظافتها وكذلك المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب ومناقشة ضرورة طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT دون التأثير على الأنشطة ، وذلك بهدف جذب الاستثمار وزيادة الايرادات الداخلية للمراكز ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لرواد مراكز الشباب



وهل الزيارات اسفرت عن اكتشاف اى مخالفات داخل مراكز الشباب ؟



بالفعل فقد وصل عدد المخالفات التي تمت إحالتها للتحقيقات بإدارة الشئون القانونية خلال الفترة الماضية ( 339 تحقيقا ) وعدد التحقيقات التي تم قيدها بالادارة ( 282 تحقيق ) كما ان عدد التحقيقات التي تم ارسالها لمحققي الادارات الفرعية ( 57 ) تحقيقا وإجمالي عدد الهيئات التي تم إحالتها للتحقيق ( 462 هيئة ) وبلغ عدد الموظفين الذين تم انتهاء التحقيقات معهم وصدر ضدهم قرارات ( 846 موظفا ) في ارتكاب مخالفات عديدة في مقدمتها الانصراف خلال أوقات العمل الرسمية أو غلق المراكز نهائيا وعدم تقديم الأنشطة والتوقيع للغير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



كما اسفرت المتابعات عن حل مشكلة ( مركز شباب شلقان بالقناطر الخيرية ) والتي أستمرت مايقرب من أربع سنوات والتي انتهت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بخصوص هذا الشأن و صدر قرار رقم 40 في 19 / 2 /2019 بشأن إعادة إشهار مركز شباب شلقان وذلك بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية ( الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات )



إكتشاف المواهب واستثمارها داخل مراكز الشباب والأندية كيف واجهتهم هذا الملف؟



فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر مفاهيم ممارسة الرياضة في ربوع مصر وامتشاف الموهوبين ، وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة توسيع قاعدة الممارسة ونظرا لما تتمتع به كرة القدم من شعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي ، قامت مديرية الشباب والرياضة بوضع رؤية لاكتشاف المواهب واستثمارها داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة من خلال (( دوري أكاديميات كرة القدم )) بهدف توسيع قاعدة الممارسة بمراكز الشباب واكتشاف المواهب الجديدة من براعم مراكز الشباب في كرة القدم وشغل أوقات فراغ البراعم ورعايتهم وانتقاء أفضل العناصر لخدمة أندية المحافظة .



كما شـارك (مكتب ذوى القدرات والهمم) فى كافة الانشطة التى نفذتها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية وحققت محافظة القليوبية المركز الأول في الكشافة ( الاعاقة السمعية بنين) على مستوى الجمهورية والمركز الأول في الشعر (الاعاقة الحركية بنين) في مسابقة الحلم المصري والمركز الاول في القصة (الاعاقة الحركية بنين) في مسابقة الحلم المصري والمركز الاول والثاني في اللياقة البدنية (فردي ذوي الاعاقة السمعية بنات) بمسابقة معا لتحويل الاعاقة لطاقة والمركز الاول والثاني في اللياقة البدنية (فردي ذوي الاعاقة البصرية بنين وبنات) بمسابقة معا لتحويل الاعاقة لطاقة والمركز الثاني في الكرة الطائرة جلوس (حركي بنين) بمسابقة معا لتحويل الاعاقة لطاقة بالاضافة للمشاركة في "معارض بيع المنتجات والمشغولات اليدوية " بمركز شباب الجزيرة .



وماذا عن المبادرات الشبابية داخل مراكز الشباب بالقليوبية ؟



تم اطلاق مبادرة ( شـــارك ونظــف ) على مستوى 206 مركز شباب موزعة على 8 إدارات فرعية على مستوى المحافظة بمشاركة (1920) شاب وفتاة بالتعاون مع المجلس المحلي في كل مركز شباب وذلك لتنفيذ مجموعة من الأعمال منها دهانات داخل المركز وخارجة وتشجير داخل المراكز والشوارع المحيطة ونظافة عامة داخل وخارج المركز بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقرى المنفذ بها المشروع



وكذلك في إطار المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار ( 100 مليون صحة ) أنطلقت مبادرة ( يلا نجري ) من القليوبية تحت شعار " الرياضة أسلوب حياة والتي تهدف إلى تنشيط الرياضة ورفع كفاءة اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع بكل فئاته برجاله ونساءه وأطفاله وشبابه وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة في ابسط صورها ( الجري والمشي ) وذلك لتحسين صحة المواطن بدنيا ونفسيا ، وفي إطار حرص الدولة على الأهتمام بممارسة الرياضة



وقامت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ المبادرة طبقا لجدول زمني أعدته إدارة الرياضة بالمديرية على أن يتم التنفيذ يومي ( السبت والجمعة ) من كل أسبوع بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والعاملين بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة والتي تمت خلال 3 مراحل زمنية وجاءت معدلات المشاركة :المرحلة الأولى ( 5550 مشاركا ) والمرحلة الثانية ( 6329 مشاركا ) والمرحلة الثالثة ( 7459 مشاركا ) وذلك إيمانا منا بضرورة تنشيط الرياضة وجذب أعداد أكبر للمشاركة في الأنشطة الرياضية.



الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية عام 1995 بتقدير جيد جدا من جامعة حلوان كما حصل علي ماجستير ودكتوراه في تدريب كرة القدم، عمل بالتدريب لمدة 25 عاما، من سنة 1990 وحتي عام 2016، في عدة أندية خارج مصر وداخل مصر وفي عام 1996عين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية كأخصائي رياضي بإدارة الرياضة إلي أن رقي للعمل وكيلا للمديرية في عام 2016 ثم مديرا المديرية منذ عام 2018 وتم اليوم التجديد له .. وضع الصبروط اسلوبا مختلفا للادارة يعتمد على تمكين الشباب فى الوظائف والجولات الميدانية المفاجئة على مراكز الشباب دون الإعتماد على التقارير المكتبية .. وكان لـ " صدى البلد " هذا الحوار عقب تجديد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ثقته بالدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وذلك للعام الثاني على التوالى.