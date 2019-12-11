شوبير يعلنها رسميا | محمود كهربا أهلاوي وهذا موعد إعلان الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان مسئولو النادي الأهلي عن صفقة انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، إلى صفوف الفريق بصفة رسمية .
ونشر شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة أو صباح الغد على الأكثر".
وتابع: "تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم".
وواصل: «واستكمل الأهلي كافة الإجراءات القانونية والإدارية من أجل إعداد ملف قوي عن التعاقد مع كهربا بدأت من إرسال كافة أوراق اللاعب إلى مونتيري المحامي الدولي للأهلي الذي اطلع على موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاء بتعاقده مع الأهلي، حيث أكد مونتيري أن كافة إجراءات الأهلي سليمة وقانونية ولا يوجد أي شبهة أو أزمة فيها».
وأردف: «كما طلب الأهلي من كهربا مطالبة ناديه أفيش بملف التعاقد معه والمستندات التي قام من خلالها بقيده واستخراج البطاقة الدولية المؤقتة له وايضا كافة الأوراق الخاصة بإنهاء التعاقد».
وسيقدم الأهلي كافة هذه المستندات والأوراق والملفات إلى اتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير.
ونشر شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة أو صباح الغد على الأكثر".
وتابع: "تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم".
وواصل: «واستكمل الأهلي كافة الإجراءات القانونية والإدارية من أجل إعداد ملف قوي عن التعاقد مع كهربا بدأت من إرسال كافة أوراق اللاعب إلى مونتيري المحامي الدولي للأهلي الذي اطلع على موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاء بتعاقده مع الأهلي، حيث أكد مونتيري أن كافة إجراءات الأهلي سليمة وقانونية ولا يوجد أي شبهة أو أزمة فيها».
وأردف: «كما طلب الأهلي من كهربا مطالبة ناديه أفيش بملف التعاقد معه والمستندات التي قام من خلالها بقيده واستخراج البطاقة الدولية المؤقتة له وايضا كافة الأوراق الخاصة بإنهاء التعاقد».
وسيقدم الأهلي كافة هذه المستندات والأوراق والملفات إلى اتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير.
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