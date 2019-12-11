محاضر بالفيفا يكشف عن أمر وحيد يمنع الأهلي من ضم كهربا

أكد نصر عزام المحامي الدولي والمحاضر بالفيفا، أن انتقال محمود كهربا للنادي الأهلي، سيكون صحيحًا ولا غبار عليه كما يردّد البعض.





ورحل كهربا عن صفوف الزمالك مع نهاية يونيو الماضي بعد انتهاء عقده، إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، وتقدم الزمالك بشكوى ضده للفيفا، للمطالبة بمعاقبة اللاعب والنادي البرتغالي بداعي توقيع كهربا على عقد آخر تم توثيقه باتحاد الكرة المصري يمتد إلى عام 2022.





وشكك البعض في قانونية الصفقة بداعي أن البطاقة الدولية الصادرة للاعب بشكل مؤقت موجهة لديسبورتيفو أفيس، كما ردد البعض أن الأهلي سيتعرض لعقوبات حال ضم كهربا.





وأوضح نصر عزام، في تصريحات صحفية "الصفقة ستكون سليمة من الناحية الإجرائية، الفريق الجديد لكهربا سيحصل على بطاقة اللاعب من الاتحاد البرتغالي مباشرة".





وأشار نصر عزام، إلى أن أبرز مثال على هذا الأمر، ما حدث مع الحارس عصام الحضري حين رحل عن الأهلي إلى سيون السويسري ثم انضم بعد ذلك للإسماعيلي وبعده الزمالك وتم توقيع عقوبة مالية ورياضية ضده.





وأضاف نصر عزام "الحالة الوحيدة التي تمنع انتقاله للأهلي، صدور قرار داخلي من الاتحاد المصري بمنع أي فريق مصري من التعاقد مع اللاعب لحين الفصل في القضية".





وتابع نصر عزام، "حدث هذا السيناريو من قبل مع النجم البرتغالي لويس فيجو عام 1995 حين وقع ليوفنتوس وبارما وصدر قرار من الاتحاد الإيطالي بمنع اللاعب من الانضمام لأي فريق إيطالي لمدة عامين".





ونوه نصر عزام، إلى أن اتحاد الكرة لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وبالتالي لا توجد عقبة أمام الأمر.



