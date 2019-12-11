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رياضة

بعد هدفه في شباك سالزبورج.. رقم قياسي مميز يحققه محمد صلاح

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:41 ص
صدى البلد
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نور عادل
سجّل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، هدفًا في شباك مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، امس الثلاثاء، خلال فوز فريقه بهدفين دون رد، لحساب الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الهدف رقم 200 لـ صلاح في مسيرته الاحترافية، التي بدأت من الدوري المصري الممتاز مع المقاولون العرب.

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ200 كالتالي:

المقاولون العرب (44 مباراة - 12 هدفا)
بازل (79 مباراة - 20 هدفا)
تشيلسي (19 مباراة - هدفان)
فيورنتينا (26 مباراة - 9 أهداف)
روما (83 مباراة - 34 هدفا)
ليفربول (124 مباراة - 82 هدفا)
منتخب مصر (67 مباراة - 41 هدفا)
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