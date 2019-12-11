قبل مواجهة الأهلي ودجلة .. كارت أحمر خامس يلوح في أفق الدوري الممتاز| تفاصيل



وخاض فارياس ٤ مباريات مع الفريق في مسابقة الدوري، خسر في مباراتين وتعادل مثلهما، ليحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين تحت قيادته.



*ميودراج الدراويش

رحل ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الإسماعيلي رسميًا، بعد فسخ العقد بالتراضى، بسبب الهزيمة التى تعرض لها أمام فريق الاتحاد السكندري بثلاث أهداف نظيفة.



واستقر مجلس الإدارة على تولي أدهم السلحدار، المسؤولية الفنية خلفًا لميودارج.

وخاض المدير الفنى للإسماعيلي سابقًا، الصربى ميودراج مع الدراويش ٩ مباريات في مختلف البطولات حتى الآن، بواقع ٥ مباريات فى الدورى و٤ مباريات بالبطولة العربية، نجح في تحقيق الفوز في ٥ مباريات منها فقط، وتلقّى الهزيمة في ٤ مواجهات.



*ميتشو الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، من منصبه بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا.



وقاد "ميتشو"، فريق الزمالك في ثلاث مباريات ببطولة كأس مصر، ونجح في الفوز بها وحصد اللقب، ولكنه لم يستطِع تحقيق لقب كأس السوبر عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



كما خاض الصربي ميتشو خمسة مباريات في الدوري المحلي استطاع تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة وخسارة أخرى.

واستطاع الصربي ميتشو قيادة نادي الزمالك في بطولة أفريقيا من النسخة الحالية استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة والهزيمة في لقائين.

وفي بطولة أفريقيا النسخة الجارية، قاد الزمالك في 3 مباريات، نجح في الفوز بمباراة، وخسر مباراتين.



*نيبوشا الجونة

قررت ادارة نادي الجونة رحيل نيبوشا عن صفوف الفريق وذلك عقب تعرضه للهزيمة على يد فريق انبي باربعة اهداف مقابل هدف وحيد.

وخاض نيبوشا مع فريق الجونة 7 مباريات ، استطاع تحقيق الفوز في مباراة فقط وتعادل في أخرى وخسر 5 مواجهات.



*تاكيس الجونة

اقترب اليوناني تاكيس جونياس من ان يكون هو صاحب الكارت الأحمر الـ5 للمدربين الاجانب في مسابقة الدوري الممتاز،وذلك عقب مواجهة الأهلي المرتقبة اليوم الاربعاء.



ويواجه وادي دجلة منافسه النادي الأهلي اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد السلام في اطار الاسبوع السابع من عمر الدوري الممتاز.



واكدت عدد من الأنباء ان تاكيس من الممكن ان يرحل عن صفوف وادي دجلة خاصة عقب عدد من النتائج السلبية التي حققها منذ انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم.



ويتذيل فريق وادي دجلة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، من ثلاث تعادلات ومثلهم خسارة.

على الرغم من مرور 7 جولات من الدوري الممتاز هذا الموسم، إلا أن منافساته تزاداد اشتعالًا بمرور الوقت، خاصة عقب تغيير عدد من الأجهزة الفنية بسبب الحالة الفنية السيئة لتلك الفرق خلال الفترة المقبلة.وخلال 7 جولات فقط شهدت منافسات الدوري المصري منح "كارت احمر" لـ 4 مدربين أجانب من فرقهم خلال الجولات الماضية.تم إقالة البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش بعد أربع جولات من انطلاق مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، وتعيين طارق يحيي المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك.