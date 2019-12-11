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رياضة

وائل جمعة يسترجع ذكريات مونديال الأندية مع الأهلي بهذه الطريقة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:04 م
نور عادل
استرجع وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكريات مشاركاته مع النادي الأهلي في مسابقة كأس العالم للأندية.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له من احد مبارياته مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال وائل جمعة :" ١٤ سنه مرت على هذه الصورة من مباراتنا ضد الإتحاد السعودي في كاس العالم للأندية باليابان".

وينطلق كأس العالم للأندية اليوم الاربعاء بمواجهة بين السد القطري ومنافسه هينجين سبورت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد جاسم بن حمد.


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