بورصة تونس تتراجع وارتفاع مؤشر البحرين

أقفلت بورصة تونس على 6993.62 نقطة مسجلة تراجعا بـ 0.33 % فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.93 مليون دينار تونسي نحو 1.03 مليون دولار.





وارتفعت خلال تداولات اليوم أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة التونسية وتراجعت أسهم 24 أخرى بينما استمرت 21 شركة على وضعها في بورصة تونس.





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وعلى صعيد آخر، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,555.16 بارتفاع قدره 5.39 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.93 بارتفاع وقدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



