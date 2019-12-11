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اقتصاد

بورصة تونس تتراجع وارتفاع مؤشر البحرين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:01 م
وكالات
أقفلت بورصة تونس على 6993.62 نقطة مسجلة تراجعا بـ 0.33 % فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.93 مليون دينار تونسي نحو 1.03 مليون دولار.

وارتفعت خلال تداولات اليوم أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة التونسية وتراجعت أسهم 24 أخرى بينما استمرت 21 شركة على وضعها في بورصة تونس.

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وعلى صعيد آخر، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,555.16 بارتفاع قدره 5.39 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.93 بارتفاع وقدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم خمسة ملايين و471 ألفا و840 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و544 ألفا و357 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.
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