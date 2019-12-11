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أخبار البلد

السيسي يعزي رئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي ببلاده.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس النيجر محمد إيسوفو، على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بتعازيه لرئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد معسكرات جيش بالبلاد.

وأوضح الرئيس "إيسوفو" التحديات الأمنية المتزايدة التي يفرضها الوضع في إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها، إضافة إلى الدعم الخارجي الذي يتلقونه، وهو الأمر الذي يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة هذا الخطر المتنامي.
السيسي يعزي رئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي ببلاده.. صور
السيسي يعزي رئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي ببلاده.. صور
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