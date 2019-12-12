اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.. الشيخ البشندي من مسجد لتعليم القرآن إلى ضريح رفيع المقام

تعد قرية البشندى التابعة لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، من القري ذات الطراز الإسلامي، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الوالي الهندي الذي كان يزور القرية منذ القدم، واعتنق الإسلام، وسمى نفسه "محمد الباشا هندى"، وبنى مسجدًا بها.



يقول الحاج عيد السلام أيو ياسر من أهالي قرية البشندي، إن الشيخ البشندي عرف بالصلاح طيلة حياته وكان يجلس في مسجده ويقوم بتدريس علوم القرآن للصغار والكبار, ويوجد له مقام حتى الآن ويطلق عليه مقام الشيخ الباشندي وتم تحريفها بعد ذلك إلى " قرية البشندى".



وأوضح أبو ياسر، أن قرية البشندي توجد بها ﺁﺛﺎﺭ ﻗديمة ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺒﺮﺓ اﻛﺘﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ وﺗجسيد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻨيط ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛم ﺍﻟﺮوماني.



وأوضح أن ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، تتمثل ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸندﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﻗديم ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﺃﻭﺷك ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ولكن الاهالي قاموا ببناء قبة علي المقبره بالطوب اللبن ومازالت قائمة حتي الان .



وتابع أن الشيخ البشندي عندما توفاه الله، دفنه أهل القرية في المكان الذي كان يجلس فيه بالمسجد. وأصبحت القرية كلها تُعرف باسمه، وأصبح مقام الشيخ البشندي من الأضرحه رفيعة المقام والتي تستوجب الزيارة بصفة موسمية .



وأكد أنه يوجد بالفناء الخاص بضريح الشيخ البشندي ستة ﻤﺼﺎﻃﺐ فرعونية ويوجد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛذلك ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2420 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺴﻠﺘﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺗﺎﻥ.



