ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.. الشيخ البشندي من مسجد لتعليم القرآن إلى ضريح رفيع المقام

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
ضريح
ضريح
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تعد قرية البشندى التابعة لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، من القري ذات الطراز الإسلامي، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الوالي الهندي الذي كان يزور القرية منذ القدم، واعتنق الإسلام، وسمى نفسه "محمد الباشا هندى"، وبنى مسجدًا بها.

يقول الحاج عيد السلام أيو ياسر من أهالي قرية البشندي، إن الشيخ البشندي عرف بالصلاح طيلة حياته وكان يجلس في مسجده ويقوم بتدريس علوم القرآن للصغار والكبار, ويوجد له مقام حتى الآن ويطلق عليه مقام الشيخ الباشندي وتم تحريفها بعد ذلك إلى " قرية البشندى".

وأوضح أبو ياسر، أن قرية البشندي توجد بها ﺁﺛﺎﺭ ﻗديمة ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺒﺮﺓ اﻛﺘﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ وﺗجسيد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻨيط ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛم ﺍﻟﺮوماني.

وأوضح أن ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، تتمثل ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸندﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﻗديم ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﺃﻭﺷك ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ولكن الاهالي قاموا ببناء قبة علي المقبره بالطوب اللبن ومازالت قائمة حتي الان .

وتابع أن الشيخ البشندي عندما توفاه الله، دفنه أهل القرية في المكان الذي كان يجلس فيه بالمسجد. وأصبحت القرية كلها تُعرف باسمه، وأصبح مقام الشيخ البشندي من الأضرحه رفيعة المقام والتي تستوجب الزيارة بصفة موسمية .

وأكد أنه يوجد بالفناء الخاص بضريح الشيخ البشندي ستة ﻤﺼﺎﻃﺐ فرعونية ويوجد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛذلك ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2420 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺴﻠﺘﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺗﺎﻥ.

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.. الشيخ البشندي من مسجد لتعليم القرآن إلى ضريح رفيع المقام
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.. الشيخ البشندي من مسجد لتعليم القرآن إلى ضريح رفيع المقام
Advertisements

ترشيحاتنا

مساء الفل.. سيد عبد الحفيظ يعلق على حسم صفقة كهربا.. تفاصيل

صدمة العمر.. فتاة تضع كاميرا مخفية في منزلها فتكتشف حقيقة صديقتها

اخبار الفن.. أنغام تتجاهل مديرة أعمالها بعد خطوبتها لـ محمد الشرنوبي.. وظافر العابدين يقصف جبهة منتقديه بسبب مسلسل عروس بيروت

أسامة عرابي: أداء الأهلي رائع مع فايلر ورمضان صبحي نضج كرويا

عمر خطف قلب أية.. دباح الآثار يحتفل بزفاف نجله بحضور الأمين العام وحراس الحضارة..صور

مدرب دجلة: لا أصدق أننا خسرنا بثلاثية نظيفة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدمة العمر.. فتاة تضع كاميرا مخفية في منزلها فتكتشف حقيقة صديقتها

رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف