شاهد| توقعات الجماهير لبطولة كأس العالم للأندية.. فيديو

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، مساء الثلاثاء إلى قطر؛ من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره بطل أفريقيا.



وسيواجه الترجى، نظيره الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في الدور الثاني من المسابقة ذاتها.



رصدت عدسة "صدى البلد " آراء الجماهير حول "توقعاتهم لبطوله كاس العالم للأندية".



و قال "خالد عمر" انه يتمني ان يفوز الترجي بها وانه قادر علي تحقيق اللقب، لكن ليفربول من الفرق القويه وليس من السهل تعديها ومحمد صلاح الموهوبين من اللاعيبن ونتوقع دائما الافضل منه.



واوضح "محمد كرم" ان ليفربول من اقوي الفرق المشاركة في البطولة ولا يوجد منافسة بينه وبين باقي الفرق ومحمد صلاح من افضل اللاعيبن المشاركين.



و اشار "وائل عادل " انا كعربي اتمني فوز الهلال وليس شرطا ان يفوز ليفربول بها لان دائما يحدث مفاجأة من الفرق الصغيرة وتبدع، ومحمد صلاح هو فخر العرب ونفخر به دائما.



وتابع "رامي حامد" بالتوفيق لكل الفرق المشاركه في البطوله وليفربول من اقوي الفرق واتوقع له الفوز بأكتساح، وأتمنى التوفيق لمحمد صلاح.